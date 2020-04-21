Лавров: Россия не исключает, что США приняли решение выйти из Договора по открытому небу

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Россия считает, что США приняли решение о выходе из Договора по открытому небу (ДОН). Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе круглого стола с представителями Фонда публичной дипломатии имени А. М. Горчакова, который проходит в формате видеоконференции.

"Эксперты, которые следят за развитием ситуации, считают, что в Вашингтоне решение уже принято. Мы полагаем, что в этих оценках есть существенная доля правды. Мы такие же выводы примерно делаем, исходя из наших контактов с американцами, с другими членами НАТО и участниками Договора по открытому небу", - сказал он.

По словам Лаврова, обвиняя Россию в нарушении ДОН, США готовятся оправдать свой выход из соглашения, как и в случае с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Как указал министр, аналогичный прием американцы используют также с Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). "В случае с ДВЗЯИ надо оправдать, почему американцы категорически и официально заявили, что не будут к нему присоединяться. Хотя они уже официально заявили, что не будут его ратифицировать, они пытаются тем не менее использовать положения договора для того, чтобы опять-таки обвинять нас, да еще и Китай с недавнего времени, в том, что мы нарушаем ДВЗЯИ", - пояснил он.

Лавров констатировал, что нынешняя американская администрация принципиально не приемлет каких-либо видов контроля над американской военной деятельностью. При этом он выразил сомнение, что в случае выхода США из ДОН за американцами последуют другие страны. "Мне кажется, европейцы понимают, что договор имеет добавленную стоимость как инструмент доверия, предсказуемости, транспарентности, и мы его в качестве такового рассматриваем. Наша реакция на готовящиеся или потенциальные решения Вашингтона будет зависеть от того, как это решение будет сформулировано, что оно конкретно будет означать. И, конечно же, мы будем смотреть на то, последует ли кто-либо из натовских союзников за Вашингтоном, потому что от этого будет зависеть та самая добавленная стоимость, которую сейчас договор имеет, но насколько она будет сохраняться в свете американских планов, мы должны будем просто посмотреть", - заключил он.

Многосторонний Договор по открытому небу, подписанный 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств - членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, был разработан при активном участии Москвы. По оценке МИД РФ, договор является важной мерой укрепления доверия и безопасности. В практическом плане договор предоставляет право государствам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью в соответствии с оговоренными в нем и согласованными квотами наблюдательных миссий. Он регламентирует проведение полетов, определяет механизм контроля соблюдения своих положений, содержит требования к самолету, ограничения по составу и техническим параметрам аппаратуры наблюдения.

Вашингтон уже на протяжении нескольких лет обвиняет Москву в избирательном выполнении ДОН и в нарушении ряда положений этого многостороннего соглашения. Россия также предъявляет США претензии, относящиеся к имплементации ДОН. В 2017 году Вашингтон объявил о введении определенных ограничений в отношении российских наблюдательных полетов над американской территорией в рамках ДОН. Москва вскоре ответила зеркально.