Лавров заявил, что ЕАЭС будет учитывать уроки ЕС в интеграционных вопросах

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) будет учитывать опыт Евросоюза в вопросе распределения властных полномочий между национальными правительствами и наднациональными структурами, в том числе в условиях кризисов. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе круглого стола с представителями Фонда публичной дипломатии имени А. М. Горчакова, который проходит в формате видеоконференции.

"Евросоюз сейчас, как и все мы, переживает очень непростые времена, но этот кризис [пандемия] совпал с обострением дискуссии внутри Евросоюза об оптимальном соотношении между функционированием наднациональных органов и ответственностью национальных правительств, - сказал Лавров. - Конечно, мы тоже это обсуждаем в ЕАЭС. Надо всегда извлекать из кризиса какие-то уроки, которые будут полезны в будущем, и то, как эти вопросы будут решаться в ЕС, для нас будет весьма полезно для того, чтобы выбрать пути решения соответствующих задач внутри ЕАЭС".

Лавров обратил внимание на то, что пандемия разразилась в тот момент, когда страны - члены ЕАЭС должны были сделать "новые, очень важные качественные шаги в евразийской интеграции". Глава российского диведомства обратил внимание на то, что для более легкого преодоления кризиса государствам ЕАЭС надо развивать коллективные международные структуры, в частности Евразийский банк развития.

"Как страны - члены ЕАЭС могут с наименьшими потерями пройти нынешние тяжелые времена? Убежден, что только вместе", - резюмировал министр.