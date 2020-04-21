Песков: новый телефонный разговор Путина и Трампа пока не планируется

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Телефонный разговор президентов России и США - Владимира Путина и Дональда Трампа - пока не планируется, но такой контакт может быть организован очень быстро. Об этом заявил журналистам во вторник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"По состоянию на сейчас таких планов нет, но если вы вспомните прошлую и позапрошлую неделю, то они рождаются сейчас в течение часа. Поэтому я вам не скажу, что будет по состоянию на три часа дня, на шесть часов дня, все может поменяться, очень оперативно принимаются [такие решения]", - сказал пресс-секретарь российского лидера, отвечая на вопрос, планируется ли новый телефонный разговор Путина с Трампом.

За последние недели российский и американский лидеры общались по телефону несколько раз. 30 марта такой разговор состоялся по инициативе американской стороны, президенты обсудили ситуацию на мировом рынке нефти, взаимодействие в борьбе с коронавирусом и некоторые вопросы двусторонних отношений. В ночь на 10 апреля по московскому времени состоялся трехсторонний телефонный разговор Путина, Трампа и короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда, посвященный нефтяным вопросам и переговорам в формате ОПЕК+. Позднее в тот же день по инициативе Вашингтона состоялся еще один двусторонний телефонный контакт лидеров России и США. 12 апреля вновь состоялись трехсторонние переговоры президентов РФ и США и короля Саудовской Аравии, а также отдельная беседа Путина и Трампа.