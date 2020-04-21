В Кремле заявили, что ждут официальных данных о состоянии здоровья Ким Чен Ына

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Кремль не знает, насколько соответствуют действительности сообщения СМИ об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы видели сообщения СМИ, не знаем, в какой степени эти сообщения соответствуют действительности, ждем официальных данных", - сказал представитель Кремля.

Ранее телекомпания СNN со ссылкой на источник в американской администрации сообщила, что Соединенные Штаты изучают разведывательные данные об ухудшении состояния здоровья председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына после якобы перенесенной им хирургической операции. Никакого подтверждения этой информации она не привела. Южнокорейские власти в свою очередь заявили об отсутствии данных о заболевании Ким Чен Ына. В МИД КНР также усомнились в источнике информации СNN.

16 апреля Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) проинформировало, что днем ранее Ким Чен Ын впервые за многие годы не присутствовал в Кымсусанском дворце Солнца на торжественной церемонии с участием представителей руководства страны по случаю 108-летия со дня рождения его деда и основателя КНДР Ким Ир Сена. Ким Чен Ын не появлялся на публике с 11 апреля, когда он провел заседание Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи по вопросам внутренней политики.