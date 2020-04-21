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Песков считает некорректным вопрос о переходе экономического кризиса в РФ в политический

Представитель Кремля отметил, что трудности, вызванные распространением коронавируса, негативно отразились на жизнь во всем мире
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Сергей Карпухин/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что нельзя говорить о том, что экономические трудности в России могут перерасти в политический кризис. Он отметил, что трудности, вызванные распространением коронавируса, негативно отразились на жизнь во всем мире.

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"Мы не согласны с такой постановкой вопроса в целом, концептуально", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, есть ли в Кремле опасения того, что экономический кризис и недовольство людей предпринимаемыми против коронавируса мерами может привести к политическим последствиям. "Разумеется, сама по себе ситуация, связанная с коронавирусом, не могла оставить нашу страну в стороне от кризисных условий. Мы являемся интегральной частью всего мирового сообщества, мировой экономики и, конечно, мы также переживаем трудности и все участники экономической жизни переживают трудности", - добавил пресс-секретарь главы государства.

Песков подчеркнул, что "и в Кремле, и в координационной комиссии очень внимательно наблюдают за социально-экономическим положением в разных регионах". Он напомнил, что кабинет министров и президент каждый день работают для того, чтобы отслеживать ситуацию и принимать меры, направленные на минимизацию негативных последствий кризиса для людей.

"Безусловно тяжело, особенно тяжело сейчас в период самоизоляции", - признал Песков. Однако, по его словам, "абсолютным приоритетом над экономическими трудностями является человеческая жизнь". "По мере того, как эпидемиологическая опасность будет отступать, начнется плавное возвращение к экономической жизни, - заверил представитель Кремля. - Зафункционируют более полно различные механизмы поддержки и отдельным гражданам, и микробизнесу, и среднему бизнесу, и малому бизнесу, и крупному бизнесу, который является очень крупным работодателем". В тот момент, по словам Пескова, "приоритетом станут, естественно, те участники экономической жизни, которые сохранили рабочие места".

Теги
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