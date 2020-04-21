Лавров считает, что День многосторонности и дипломатии во имя мира должен укреплять ООН

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Впервые отмечаемый международным сообществом 24 апреля День многосторонности и дипломатии во имя мира должен содействовать укреплению ООН и совместных усилий по мирному урегулированию споров. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе круглого стола с представителями Фонда публичной дипломатии имени А. М. Горчакова, который проходит в формате видеоконференции.

"Считаю, что многосторонность воплощена в Уставе ООН, - отметил он. - Многосторонность, опирающаяся на принципы суверенного равенства, невмешательства и сотрудничества в целях мирного урегулирования споров, - это абсолютное требование сегодняшнего дня. Постараемся, чтобы этот день отмечался в будущем максимально громко и максимально позволял доносить идеалы многосторонности до всех государств и чтобы использовали этот праздник для укрепления ООН, а не создания каких-то конкурирующих келейных механизмов для продвижения сомнительных идей".

В этой связи глава российского дипведомства обратил внимание на инициативу Германии и Франции о формировании некой "группы друзей" мультилатерализма, которая "развивается вне ООН, тем самым как бы подвергая сомнению универсальный характер Организации Объединенных Наций". "Мы в этом году отмечаем 75-летие победы во Второй мировой войне, 75-летие образования ООН, - продолжил он. - Думаю, это хороший повод для того, чтобы мы все сплотились и сконцентрировались на укреплении универсальных механизмов, не пытались бы создавать ущербные структуры, которые будут пытаться подменять многостороннюю дипломатию различными терминами типа "порядок, основанный на правилах" или сейчас изобретенное выражение "союз в поддержку мультилатерализма".

"Те, кто хочет поддерживать многосторонность, должны признать, что подлинная и единственно верная многосторонность воплощена в ООН, которая обладает уникальной легитимностью, - подчеркнул Лавров. - Поэтому поборники многосторонности должны приходить в ООН и там договариваться со всеми остальными государствами, а не пытаться вынести острые темы для того, чтобы договариваться по ним в узком кругу единомышленников, так сказать, а всем остальным потом навязывать это как универсальное и абсолютно безальтернативное мнение".