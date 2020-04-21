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Лавров призвал Запад к сотрудничеству на территории Центральной Азии

Глава российского МИД отметил, что в отличие от западных партнеров Москва готова к взаимодействию, чтобы оказывать нуждающимся странам региона гуманитарную помощь

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Конкуренция между РФ и западными партнерами за влияние на территории Центральной Азии контрпродуктивна, необходимо сотрудничать, чтобы оказать региону поддержку. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе круглого стола с представителями Фонда публичной дипломатии имени А. М. Горчакова, который проходит в формате видеоконференции.

По словам министра, РФ активно помогает странам Центральной Азии. В частности, РФ регулярно оказывает финансовую помощь Киргизии для создания необходимой инфраструктуры и для поддержки государственного бюджета.

"Если в Киргизии распространяются мнения о том, что надо что-то менять (в политике РФ по отношению Киргизии - прим. ТАСС), я не исключаю, что это отражение соревновательного процесса, конкуренции, в которую вступили наши западные коллеги. Мы считаем, что такая конкуренция контрпродуктивна. Гораздо лучше сотрудничать, чтобы помогать центральноазиатским странам, в том числе Киргизии и Таджикистану, которые в этом особенно нуждаются", - сказал Лавров.

Глава МИД отметил, что в отличие от западных партнеров Россия готова к сотрудничеству, чтобы оказывать нуждающимся странам Центральной Азии гуманитарную помощь. Более того, как отметил министр, Запад также стремится ограничить влияние России в этом регионе.

"Когда Евросоюз выдвинул свою центральноазиатскую стратегию <...>, в ней вообще не упоминалось ни о ШОС (Шанхайской организации сотрудничества), ни о ЕврАзЭС (Евразийском экономическом союзе), ни об СНГ, ни об остальных структурах, в которых центральноазиатские страны так или иначе участвовали. Упомянуты они были по касательной и то в качестве предостережения, что нужно следить, чтобы эти все ЕврАзЭСы, ШОСы и прочие ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности) несильно мешали Евросоюзу работать с Центральной Азией. Точно также, как программа "Восточное партнерство" для Закавказских и европейских стран на пространстве СНГ, которую Евросоюз выдвинул, она была нацелена на конкуренцию, на сдерживание России на соответствующих территориях", - пояснил он.

17 июля 2019 года главы МИД 28 стран ЕС утвердили новую версию стратегии сообщества по странам Центральной Азии, которая впервые была утверждена в 2007 году. Новая стратегия ЕС сосредоточена на двух аспектах. Согласно заявлению Совета ЕС, это будет "партнерство в целях обеспечения устойчивости путем усиления возможностей государств Центральной Азии преодолевать внутренние и внешние проблемы и повышения их способности проводить реформы" и "процветание региона за счет поддержки экономической модернизации, содействия устойчивому объединению и инвестиций в молодежь".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
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