Лавров заявил, что РФ может вынести на обсуждение вопрос соблюдения Договора о Шпицбергене

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Россия не исключает возможности привлечения ряда стран, подписавших Договор о Шпицбергене 1920 года, к вопросу о соблюдении Норвегией этого соглашения. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе круглого стола с представителями Фонда публичной дипломатии имени А. М. Горчакова, который проходит в формате видеоконференции.

"У нас, в принципе, такая возможность никогда не сбрасывалась со счетов. Мы действуем параллельно и в рамках наших двусторонних отношений с норвежцами, и в рамках собирания коалиции в защиту этого договора 1920 года", - сказал Лавров.

По словам министра, у Москвы и Осло пока еще не налажен конструктивный диалог по этому вопросу. Глава МИД РФ напомнил, что несколько раз направлял норвежским коллегам письма с предложением провести консультации и изложением российских озабоченностей по статьям договора, которые, по мнению руководства РФ, "должны более аккуратно соблюдаться". "То, что наши норвежские коллеги, соседи, которые всегда славились уважением к международном праву, уходят даже от самой идеи консультаций, конечно же, не делает их позицию более убедительной", - подчеркнул он.

Как отметил Лавров, комментируя возможность привлечения широкого круга стран к обсуждению соблюдения Договора о Шпицбергене, представители ряда государств хотят использовать ситуацию между Россией и Норвегией для того, чтобы "выдвигать РФ на передний план, а самим ждать исхода этого процесса".

"Есть и категория людей, которым очень хочется, чтобы норвежцы максимально нас ущемляли и в итоге создали условия, при которых мы бы свернули свою деятельность [на Шпицбергене]", - добавил министр.

О договоре

Договор о Шпицбергене был заключен Великобританией, Данией, Италией, Нидерландами, Норвегией, США, Францией, Швецией и Японией в 1920 году. Документ установил суверенитет над архипелагом за Норвегией и закрепил за ним статус демилитаризованной зоны. Всем государствам, подписавшим договор, было предоставлено право заниматься хозяйственной и научно-исследовательской деятельностью на архипелаге и в его территориальных водах. В 1924 году СССР признал суверенитет Норвегии над Шпицбергеном, а в 1935 году присоединился к документу.

По оценке российских экспертов, в соглашении не прописано четких морских границ его применения, что вызывает разногласия между Москвой и Осло. В 2002 году Норвегия приняла закон "Об охране окружающей среды", в соответствии с которым для ведения любой деятельности на архипелаге от норвежских властей необходимо получать разрешение (ранее действовал уведомительный порядок доступа).

Примерно 65% территории архипелага находятся под охраной королевства в качестве заповедных зон. По мнению российской стороны, "искусственное расширение природоохранных зон" ограничивает экономическую активность на архипелаге.