Лавров заверил, что полноценной границы между РФ и Белоруссией после пандемии не возникнет

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Россия не видит оснований разделять страны - участницы Союзного государства полноценной границей после пандемии коронавируса. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе круглого стола с представителями Фонда публичной дипломатии имени А. М. Горчакова, который проходит в формате видеоконференции.

"Я считаю, что оснований для того, чтобы вводить режим границы, мы не видим. Мы заинтересованы в том, чтобы Союзное государство развивалось в полном соответствии с теми принципами, целями и направлениями, которые был заложены в Союзном договоре 1999 года", - ответил глава МИД РФ на вопрос о возможности установления полноценного контроля на границе между странами после преодоления угрозы коронавируса.

Министр выразил надежду, что Россия и Белоруссия в скором времени окончательно подпишут соглашение о единой визовой политике, которое было парафировано в декабре 2018 года. "Я думаю, подписание этого соглашения во многом снимет те озабоченности и снимет те последние причины для тех, кто хотел бы создать полноценно оборудованную границу между нашими странами - участницами Союзного государства", - отметил Лавров.

При этом он подчеркнул, что МИД РФ получил полномочия подписать этот договор еще полтора года назад и ожидает сигнала о готовности от белорусской стороны. "Я думаю, что наши белорусские коллеги в ближайшее время нам свою позицию каким-то образом сообщат, подтвердят свою готовность подписать то, что было парафировано полтора года назад", - сказал Лавров.

"Решение проблемы готово уже полтора года, мы имеем полномочия его подписать. Надеемся, что такие же полномочия сохраняются и у моих белорусских коллег", - заключил он.

Ранее планировалось, что межправительственное соглашение между Москвой и Минском о взаимном признании виз будет подписано в декабре 2018 года в Бресте на заседании совета министров Союзного государства, однако этого не произошло. Белорусская сторона объяснила это необходимостью проведения перед подписанием документа внутригосударственных процедур. Проект документа предусматривает, что иностранные граждане, имеющие белорусскую визу, смогут беспрепятственно въезжать в РФ, а иностранцы с российской визой смогут посещать Белоруссию.