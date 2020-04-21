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Лавров считает, что Евросоюз сейчас более открыт к диалогу с ЕАЭС

Министр иностранных дел подчеркнул, что Москва выступает за развитие стратегического партнерства на всем Евразийском континенте

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Евросоюз становится более открытым к диалогу с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе круглого стола с представителями Фонда публичной дипломатии имени А. М. Горчакова, который проходит в формате видеоконференции.

Отвечая на вопрос о возможности присоединения к ЕАЭС европейских государств в случае распада Евросоюза, Лавров отметил, что эту ситуацию вряд ли стоит рассматривать даже теоретически.

По словам министра, самым правильным было бы налаживать контакты между ЕАЭС и ЕС. "Такие предложения обсуждались еще в 2015 году, они продолжают рассматриваться в Брюсселе и сейчас. ЕАЭС в лице Евразийской экономической комиссии несколько раз вносил соответствующие инициативы на рассмотрение Европейской комиссии", - напомнил он.

"Поначалу было отношение просто отрицательное, - продолжил глава МИД РФ. - Затем, по мере того, как в Брюсселе осознали, что многие практические функции страны-члены ЕАЭС делегируют на наднациональный уровень, Брюссель стал более открыт к диалогу с Евразийской экономической комиссией, но пока по таким техническим вопросам, как технические регламенты, регулирование различных отраслей и так далее. Но это уже кое-что, это такие практические вещи, от которых можно отталкиваться и наращивать взаимодействие".

Как указал Лавров, Москва выступает за развитие стратегического партнерства на всем Евразийском континенте. "Я думаю, что на этом пути и Евросоюзу станет проще решать свои внутренние проблемы, и ЕАЭС также будет открыт к сотрудничеству в интересах и собственных стран-членов", - заключил он.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
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