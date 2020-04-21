МИД РФ надеется на урегулирование судебных процессов в отношении проектов с Арменией

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Российская сторона надеется, что начавшиеся за последние несколько лет судебные процессы в отношении совместных предприятий с Арменией будут урегулированы. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе круглого стола с представителями Фонда публичной дипломатии имени А. М. Горчакова, который проходит в формате видеоконференции.

"Если говорить про экономику, то мы очень рассчитываем, что те судебные процессы, которые сейчас начались за последние пару лет в Армении в отношении совместных предприятий, включая Южно-Кавказскую железную дорогу, что они будут урегулированы без каких-либо попыток привнести туда вещи, которые не подобают отношениям между союзниками", - сказал он.

Как уточнил Лавров, "сложные ситуации" сложились с несколькими российскими компаниями. "Надеюсь, что все эти вопросы мы будем регулировать к обоюдному удовлетворению", - заключил он.

Отношения РЖД с властями Армении обострились из-за обысков и уголовных дел, которые Ереван завел против ЮКЖД. В частности, в августе 2018 года в офисе ЮКЖД в Армении провели обыски в рамках дела о неуплате налогов на $19 тыс. В компании в ответ заявили об ангажированности следствия. Всего против ЮКЖД, по информации телеканала RTVI, заведено семь дел, объединенных в одно производство. В ЮКЖД считают претензии необоснованными.

"Армянская железная дорога" была передана в ведение РЖД в 2008 году по концессии. Российская компания может управлять этими дорогами в течение 30 лет.