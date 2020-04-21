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Пандемия коронавируса нового типа

Лавров считает, что научная дипломатия при пандемии перестает быть инструментом влияния

Глава МИД России также отметил, что дипведомство готово оказывать поддержку научному сообществу, если таковая потребуется и будет уместна

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Научная дипломатия в условиях пандемии коронавируса все меньше играет роль инструмента "мягкой силы", а способствует реальному развитию добрососедства и оказанию взаимной помощи. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе круглого стола с представителями Фонда публичной дипломатии имени А. М. Горчакова, который проходит в формате видеоконференции.

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"В более спокойные времена, когда еще эта беда на нас не свалилась, научная дипломатия рассматривалась в контексте логики "мягкой силы": дескать, мы будем развивать контакты, показывать, какие мы открытые, какие мы интересные, с нами можно важные вопросы решать, и тем самым мы будем оказывать свое влияние на общеполитическую обстановку. Мне кажется, сейчас научная дипломатия обретает значение инструмента выработки противоядий от общих проблем, которые человечеству угрожают", - сказал он.

Тем не менее, по словам министра, международное научное сотрудничество не утратило функцию контактов между людьми, но стало уже не "мягкой силой" для воздействия одной страны на другую, а инструментом развития добрососедства в общих интересах.

Глава МИД России также отметил, что дипведомство готово оказывать поддержку научному сообществу, если таковая потребуется и будет уместна. "МИД не занимается оркестрированием научных связей, мы всегда поддерживаем научные связи, но эти связи устанавливаются напрямую. <…> Мы физически не может сказать: Давайте поезжайте завтра в Италию или Францию, чтобы начать проект по созданию вакцины или какого-то нового механизма. Но как только вы почувствуете, что вы готовы и партнеры готовы, а что-то вам мешает, если мы сможем это что-то преодолеть, то мы с удовольствием это сделаем", - указал он.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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