Лавров заявил, что проблема Приднестровья решилась бы, если бы не планы НАТО по расширению

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Проблема Приднестровья была бы давно решена, если бы некоторые участники переговорного формата "5+2" (Молдавия и Приднестровье - стороны конфликта, Россия и Украина - гаранты и посредники, ОБСЕ - посредник, а США и ЕС - наблюдатели) не преследовали цель укрепления НАТО. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе круглого стола с представителями Фонда публичной дипломатии имени А. М. Горчакова, который проходит в формате видеоконференции.

"Мы не будем поддерживать попытки затащить Молдавию, естественно вместе с Приднестровьем, в НАТО. Это категорически исключено. Мы не будем поддерживать попыток лишить Молдавию своей государственности. В рамках уважения этих принципов, которые, по моей оценке, полностью отвечают коренным интересам Молдавии как государства и молдавского народа, мы всегда, гарантирую, сможем найти решение проблемы Приднестровья", - сказала Лавров.

"Если бы все участники процесса "5+2" из этого исходили, мне думается, что проблема давно была бы решена. К сожалению, это не совсем так, некоторые наши западные коллеги все-таки преследуют несколько другую повестку дня, которая определяется прежде всего их обуреваемостью укрепления и расширения Североатлантического альянса", - подчеркнул министр.

Глава МИД РФ добавил, что Россия поддерживает суверенитет Молдавии с самого начала постсоветской истории республики.