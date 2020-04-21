{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Лавров заявил, что проблема Приднестровья решилась бы, если бы не планы НАТО по расширению

Глава МИД России добавил, что Москва поддерживает суверенитет Молдавии с самого начала постсоветской истории республики

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Проблема Приднестровья была бы давно решена, если бы некоторые участники переговорного формата "5+2" (Молдавия и Приднестровье - стороны конфликта, Россия и Украина - гаранты и посредники, ОБСЕ - посредник, а США и ЕС - наблюдатели) не преследовали цель укрепления НАТО. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе круглого стола с представителями Фонда публичной дипломатии имени А. М. Горчакова, который проходит в формате видеоконференции.

"Мы не будем поддерживать попытки затащить Молдавию, естественно вместе с Приднестровьем, в НАТО. Это категорически исключено. Мы не будем поддерживать попыток лишить Молдавию своей государственности. В рамках уважения этих принципов, которые, по моей оценке, полностью отвечают коренным интересам Молдавии как государства и молдавского народа, мы всегда, гарантирую, сможем найти решение проблемы Приднестровья", - сказала Лавров.

"Если бы все участники процесса "5+2" из этого исходили, мне думается, что проблема давно была бы решена. К сожалению, это не совсем так, некоторые наши западные коллеги все-таки преследуют несколько другую повестку дня, которая определяется прежде всего их обуреваемостью укрепления и расширения Североатлантического альянса", - подчеркнул министр.

Глава МИД РФ добавил, что Россия поддерживает суверенитет Молдавии с самого начала постсоветской истории республики.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияМолдавия
Реклама на ТАСС
Нагорно-карабахский конфликт
Лавров: предложенные в Москве решения по карабахскому урегулированию активно обсуждаются
По словам главы российского МИД, их подписание стало бы важнейшим шагом к выполнению резолюций СБ ООН
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС