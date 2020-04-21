Лавров: предложенные в Москве решения по карабахскому урегулированию активно обсуждаются

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Решения по нагорнокарабахскому урегулированию, предложенные в прошлом году на встрече глав МИД России, Азербайджана и Армении в Москве, активно обсуждаются, их подписание стало бы важнейшим шагом к выполнению резолюций СБ ООН. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе круглого стола с представителями Фонда публичной дипломатии имени А. М. Горчакова, который проходит в формате видеоконференции.

"Есть мадридские принципы (предложенные Минской группой ОБСЕ в 2007 году в Мадриде - прим. ТАСС), есть документы, которые готовились Российской Федерацией в 2010-2011 годах, так называемый Казанский документ. Есть проекты, которые в апреле прошлого года в Москве на встрече министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана с участием сопредседателей были распространены, и они сейчас активно обсуждаются", - сказал глава МИД РФ.

Лавров пояснил, что эти документы подразумевают "продвижение к урегулированию на основе поэтапного подхода, предполагая на первом этапе решение наиболее актуальных проблем, освобождение ряда районов вокруг Нагорного Карабаха и разблокирование транспортных, экономических и прочих коммуникаций".

Глава МИД РФ выразил уверенность, что их подписание стало бы важнейшим шагом в выполнении резолюций СБ ООН. "Я убежден, что, когда мы придем к решению о подписании этих документов, это будет важнейший шаг в выполнении резолюций Совета Безопасности ООН, о которых идет речь и которые, повторю еще раз, требовали прекратить войну и начать договариваться", - подчеркнул глава российского дипведомства.

"Договариваться начали, нужно договориться теперь. Именно этого мы и добиваемся как сопредседатели Минской группы ОБСЕ", - подчеркнул министр.

Кроме того, Лавров назвал хорошим и полезным устоявшийся формат переговоров по нагорнокарабахскому урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ. "Именно в нем воплотилось вот то самое требование Совета Безопасности о том, что нужно прекратить войну и начать договариваться", - добавил он.

О конфликте

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах. Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями: Россией, США и Францией.