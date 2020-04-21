{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Нагорно-карабахский конфликт

Лавров: предложенные в Москве решения по карабахскому урегулированию активно обсуждаются

По словам главы российского МИД, их подписание стало бы важнейшим шагом к выполнению резолюций СБ ООН

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Решения по нагорнокарабахскому урегулированию, предложенные в прошлом году на встрече глав МИД России, Азербайджана и Армении в Москве, активно обсуждаются, их подписание стало бы важнейшим шагом к выполнению резолюций СБ ООН. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе круглого стола с представителями Фонда публичной дипломатии имени А. М. Горчакова, который проходит в формате видеоконференции.

"Есть мадридские принципы (предложенные Минской группой ОБСЕ в 2007 году в Мадриде - прим. ТАСС), есть документы, которые готовились Российской Федерацией в 2010-2011 годах, так называемый Казанский документ. Есть проекты, которые в апреле прошлого года в Москве на встрече министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана с участием сопредседателей были распространены, и они сейчас активно обсуждаются", - сказал глава МИД РФ.

Лавров пояснил, что эти документы подразумевают "продвижение к урегулированию на основе поэтапного подхода, предполагая на первом этапе решение наиболее актуальных проблем, освобождение ряда районов вокруг Нагорного Карабаха и разблокирование транспортных, экономических и прочих коммуникаций".

Глава МИД РФ выразил уверенность, что их подписание стало бы важнейшим шагом в выполнении резолюций СБ ООН. "Я убежден, что, когда мы придем к решению о подписании этих документов, это будет важнейший шаг в выполнении резолюций Совета Безопасности ООН, о которых идет речь и которые, повторю еще раз, требовали прекратить войну и начать договариваться", - подчеркнул глава российского дипведомства.

"Договариваться начали, нужно договориться теперь. Именно этого мы и добиваемся как сопредседатели Минской группы ОБСЕ", - подчеркнул министр.

Кроме того, Лавров назвал хорошим и полезным устоявшийся формат переговоров по нагорнокарабахскому урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ. "Именно в нем воплотилось вот то самое требование Совета Безопасности о том, что нужно прекратить войну и начать договариваться", - добавил он.

О конфликте

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах. Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями: Россией, США и Францией.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияНагорно-карабахский конфликт
Реклама на ТАСС
МИД РФ надеется на урегулирование судебных процессов в отношении проектов с Арменией
По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, "сложные ситуации" сложились с несколькими российскими компаниями
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС