Медведев заявил, что главная задача власти и ЕР - сохранить социальные НКО после пандемии

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на онлайн-встрече с представителями некоммерческих организаций заявил, что главной задачей как для партии, так и для властей всех уровней является сохранение социально ориентированных НКО после окончания эпидемии коронавируса, так как они наравне с малым бизнесом находятся в группе риска.

"Наша задача сейчас - я имею ввиду и государство, и сами НКО, и, в данном случае, партию "Единая Россия" - не похоронить эту систему, чтобы выход из пандемии не означал завершение деятельности социальных НКО", - сказал Медведев. Он напомнил, что с однопартийцами обсуждал также и вопрос выживания предприятий малого бизнеса в условиях пандемии. "Потому что это наиболее уязвимые сейчас социальные институты, - заметил он. - Мы понимаем: крупный бизнес выстоит, а вот малый бизнес и некоммерческие организации без поддержки государства - нет". Медведев заметил, что за последние годы наши некоммерческие организации, прежде всего социально ориентированные, превратились в большую отрасль. Причем, по его словам, ее значение для страны имеет не только экономическое измерение, но и абсолютно точно нравственное измерение.

Председатель "Единой России" добавил, что некоторое время назад было принято смотреть на то, как многие социальные НКО работали за границей. "Мы всегда исходили из того, что у них система развитая, они много полезного делают, дополняют государство в тех моментах, где государство не может оказать помощь. Наша система социально ориентированных НКО тоже стала развитой и каждый раз, когда я с присутствующими и массой других НКО общался, я испытывал чувство такого удовлетворения, что у нас тоже эта система заработала", - подчеркнул Медведев.

Медведев намерен по партийной линии дать поручение депутатам и руководителям регионов о недопустимости прекращения госзакупок по линии некоммерческих организаций. "Это компетенция сугубо партийная. Действительно в ряде случаев останавливаются закупки государственных услуг, которые идут по линии НКО", - сказал он. "Я просил бы дать по моей рекомендации, за моей подписью поручение депутатам, чтобы они по мере возможности не сворачивали сейчас финансирование этих закупок", - поручил председатель партии.

Он пояснил: "В ряде случаев, если сейчас мы их свернем, то мы потом никого не оживим - люди разбегутся, им нужно будет решать какие-то свои задачи, и потом, если мы нарастим эти закупки к концу года, то поддержки люди не получат по линии НКО и сами организации исчезнут". Медведев уточнил, что рекомендацию следует дать депутатам законодательных органов власти в регионах и губернаторам по линии "Единой России".