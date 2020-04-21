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Медведев обсудит с Путиным предоставление льгот по уплате взносов для социальных НКО

Председатель "Единой России" считает, что "другого варианта нет"

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев планирует обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Михаилом Мишустиным вопрос о предоставлении льгот по уплате социальных платежей для некоммерческих организаций социальной направленности.

"Меры, которые предлагаются и по ставке социальных платежей <…>, я тоже считаю, что у нас другого варианта нет", - сказал Медведев, заметив, что в Минэкономразвития РФ рассматривается вариант обложения страховых взносов для социальных НКО по ставке 20%.

"Обязательно буду говорить на эту тему с коллегами из правительства, с руководством правительства, и постараюсь также переговорить с президентом страны тоже на эту тему", - добавил заместитель секретаря Совбеза РФ.

Медведев заметил, что "на апогее пандемии, естественно, все силы брошены для того, чтобы ей противостоять и поэтому все меры носят счетный характер". "В следующий раз, когда мы подобное совещание будем проводить, Андрей Анатольевич [Турчак], <…> надо еще и Минфин звать", - попросил председатель "Единой России", обратившись к секретарю генсовета партии Андрею Турчаку.

По его словам, Минэкономразвития и Минфин - это "две стороны одной медали". "Но зачастую эта "медаль" по-разному смотрит на решение одной задачи. Как раз в данном случае партийная миссия заключается в том, чтобы постараться эти позиции примирить", - добавил он.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМедведев, Дмитрий АнатольевичМишустин, Михаил ВладимировичТурчак, Андрей АнатольевичРоссия"Единая Россия"
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