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Мишустин получил приглашение посетить Вьетнам после окончания пандемии

В ходе переговоров главы правительств двух стран условились о продолжении контактов по вопросам, представляющим взаимный интерес

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук пригласил российского коллегу Михаила Мишустина нанести официальный визит в его страну после завершения пандемии коронавируса.

Как сообщила пресс-служба правительства РФ, во вторник главы кабинетов министров провели телефонный разговор. "Нгуен Суан Фук передал Мишустину приглашение посетить Вьетнам с официальным визитом после отмены ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией", - отметили в пресс-службе.

Стороны обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом и условились также о продолжении контактов по вопросам, представляющим взаимный интерес.

"Главы правительств обсудили перспективы укрепления взаимодействия в области борьбы с новой коронавирусной инфекцией с акцентом на развитие контактов между медицинскими специалистами и учреждениями здравоохранения России и Вьетнама", - говорится в сообщении.

Главы правительств также обсудили вопросы строительства новых объектов электрогенерации и сборочных производств российских автомобилей.

"Особое внимание было уделено сооружению во Вьетнаме новых объектов электрогенерации и созданию сборочных производств российских автомобилей", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Мишустин и Нгуен Суан Фук также обменялись мнениями о ходе реализации крупных совместных проектов в промышленной, нефтегазовой и электроэнергетической сферах. Главы правительств подчеркнули важное значение Соглашения о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Вьетнамом, прежде всего в контексте развития российско-вьетнамского торгово-экономического сотрудничества и расширения взаимной торговли, добавили в пресс-службе российского кабмина.

Мишустин, который возглавил российский кабинет министров в середине января, пока совершил лишь один зарубежный визит - в Казахстан. Во время пандемии все мероприятия, включая международные, проводятся в различных дистанционных форматах. На прошлой неделе премьер-министр РФ разговаривал по телефону с французским коллегой Эдуаром Филиппом и пригласил его в Россию с визитом после отмены ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией. Французский премьер приглашение принял.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияВьетнамНгуен Суан Фук
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