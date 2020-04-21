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Пандемия коронавируса нового типа
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Путин и Роухани договорились о совместных действиях по борьбе с коронавирусом

Президент Ирана также поблагодарил российского лидера за оказанную Россией помощь

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Президенты России и Ирана - Владимир Путин и Хасан Роухани - договорились о прямых контактах Минздравов двух стран для борьбы с коронавирусом.

Как сообщила пресс-служба Кремля, президенты во вторник в телефонном разговоре обсудили "проблематику борьбы с распространением коронавирусной инфекции". "В этой связи Роухани поблагодарил за оказанную Россией помощь Ирану", - отметили в пресс-службе.

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"Условлено об активизации взаимодействия профильных ведомств, включая прямые контакты между министерствами здравоохранения", - подчеркнули в Кремле.

Путин и Роухани также подчеркнули "важность консолидации усилий международного сообщества в целях коллективного противодействия пандемии коронавируса и российской инициативы о создании в период кризиса "зеленых коридоров" для беспрепятственных поставок медикаментов, оборудования и технологий, а также о введении моратория на любые ограничения в отношении экспорта товаров первой необходимости".

Ранее посол республики в РФ Казем Джалали сообщал, что Иран, заявивший об острой нужде в медицинских масках, аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ), диагностических тест-системах, уже получил помощь от ряда государств, в том числе и от России. Как сообщало 11 апреля иранское посольство в Москве, Россия отправила в Иран в качестве гуманитарной помощи 500 тест-систем на коронавирус, которые могут быть использованы для 50 000 человек. В иранском диппредставительстве отметили, что Россия не только оказала Ирану медицинскую помощь, но и заняла дружественную позицию в отношении американских санкций, выступив за их отмену, в частности, в нынешних условиях распространения коронавируса.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичИранРоссияРоухани, ХасанПандемия коронавируса нового типа
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