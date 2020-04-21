Путин и Роухани выразили готовность к дальнейшему взаимодействию по урегулированию в Сирии

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани готовы взаимодействовать для достижения долгосрочного урегулирования в Сирии. Об этом сообщила пресс-служба Кремля по итогам состоявшегося во вторник телефонного разговора президентов двух стран.

"При обмене мнениями по ситуации в Сирии выражен обоюдный настрой на дальнейшее взаимодействие в целях достижения долгосрочного урегулирования в этой стране, прежде всего, в рамках доказавшего свою эффективность Астанинского формата", - говорится в сообщении пресс-службы.

Президенты также рассмотрели ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества. В пресс-службе уточнили, что речь шла, в том числе, о ходе реализации крупных совместных проектов в сферах энергетики, сельского хозяйства и транспорта.