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Ситуация с ценой на нефть WTI

Эксперт считает, что обвал цен на нефть не приведет к изменениям в отношениях России и США

Сторонам предстоит находить компромиссы для совместного решения экономических и политических вопросов, отметил эксперт Российского института стратегических исследований Михаил Беляев

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Падение цен на нефть - мимолетное явление, которое не приведет к существенным изменениям в отношениях на мировой арене, в том числе между Россией и США. Такое мнение высказал во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС эксперт Российского института стратегических исследований Михаил Беляев, комментируя обрушение цен на майские фьючерсы нефти марки WTI.

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По его словам, на фоне связанного с последствиями коронавируса экономического кризиса намечается острое соперничество и обострение отношений между крупными мировыми игроками, такими как США, Россия и Китай. "Тем не менее, есть также отчетливое понимание того, что надо будет находить компромиссы для совместного решения экономических и политических вопросов. Новый посткоронавирусный мир, падение цен на энергоносители будут требовать от нас совместных усилий для решения вопросов на всех международных площадках", - сказал он.

Вместе с тем, отметил аналитик, цена на нефть не является основным фактором, влияющим на российско-американские отношения. "У России и США нет прямого столкновения интересов по нефти, так как они [Россия и США] разведены по маркам нефти и рынкам. Четкого деления, конечно, нет, но интересы по нефти у нас лежат в немного разных плоскостях, - пояснил Беляев. - Острое падение цен на нефть - это мимолетное явление, которое скоро пройдет, и показатели выйдут на относительно приемлемые компромиссные цифры".

"Сейчас все будет зависеть от результата борьбы с коронавирусом, слово за медиками. Когда они примерно определят окончание острой фазы этой пандемии, только тогда мы сможем предполагать и строить прогнозы, как будет выстраиваться траектория развития мировой экономики и политики", - подчеркнул эксперт.

Выгода для Китая

Как отметил, в свою очередь, заместитель директора Института Дальнего Востока Андрей Островский, больше всего от ситуации с обвалом цен на нефть выиграл Китай, поскольку он является главным нефтяным импортером. "Китай добывает 200 млн тонн в год, а для внутреннего потребления требуется примерно 600 млн тонн в год, то есть примерно 400 млн тонн он должен импортировать, а теперь это можно сделать намного дешевле и выгоднее", - пояснил он.

На китайский рынок нефти ориентированы и США, и Россия. "Китай может выкупить нефть по низкой цене и загрузить все свои нефтехранилища, и пока он единственный покупатель, он будет диктовать цены, поэтому неизвестно, когда цена пойдет вверх", - считает Островский.

Теги
СШАРоссияКитайСитуация с ценой на нефть WTI
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