Депутаты заксобрания Кировской области смогут голосовать заочно

КИРОВ, 21 апреля. /ТАСС/. Депутаты законодательного собрания во вторник внесли изменения в регламент, предусмотрев заочный формат голосования в условиях режима повышенной готовности, режима чрезвычайной ситуации или стихийных бедствий. Об этом сообщается во вторник на сайте заксобрания.

"Теперь Регламентом ОЗС установлено, что в исключительных случаях сессия законодательного собрания, помимо работы в очном формате, сможет проводиться в форме заочного голосования и (или) в режиме видео-конференц-связи", - говорится в сообщении.

В ходе пленарного заседания за соответствующий закон проголосовало 28 депутатов, против высказались двое, воздержались семь человек. "Мы приспособили регламент к тем условиям, в которых мы оказались, дали депутатам возможность участвовать в заседаниях с удаленным доступом. Поправки отвечают на самый главный вызов времени, дают возможность принимать неотложные законодательные решения в период пандемии без риска для здоровья участников заседаний", - цитирует пресс-служба заксобрания председателя Владимира Бакина.

В Кировской области режим повышенной готовности действует с 17 марта, режим самоизоляции - с 31 марта. За минувшие сутки в Кировской области выявлено 18 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число случаев в регионе достигло 226.