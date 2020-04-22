Клишас: исследование ВЦИОМ по поправкам к конституции показывает их востребованность

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Высокий уровень заинтересованности граждан в участии в голосовании по поправкам к конституции говорит об общественном запросе на предлагаемые изменения. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, комментируя результаты опроса ВЦИОМ, согласно которым почти 70% граждан приняли бы участие в общероссийском голосовании по поправкам к Конституции РФ, если бы оно состоялось 22 апреля.

"Повестка сегодняшнего дня диктует важность предмета поправок к конституции, его своевременность и актуальность. Как видно из результатов социологического исследования ВЦИОМ, поправки находят устойчивую поддержку в обществе, что демонстрирует наличие общественного запроса на предлагаемые изменения", - сказал Клишас журналистам в среду.

По его словам, востребованность поправок объясняется тем, что они направлены на повышение качества жизни каждого человека. "Главными драйверами, формирующими востребованность поправок, являются их социальная направленность, направленность на реализацию запроса людей в социальной политике государства", - отметил сенатор.

Он напомнил, что поправки содержат положения, касающиеся политической системы, реализации принципа социального государства, правовой системы. "Все поправки вырабатывались на основе реальных потребностей общества, максимально учитывались мнения профессиональных сообществ. Результат работы мы видим в высоком уровне поддержки поправок людьми", - заключил Клишас.

Госдума 11 марта приняла, а Совет Федерации одобрил президентский законопроект о поправке к Конституции РФ. 14 марта Совфед принял постановление по итогам этого рассмотрения и направил его президенту. Поправки вступят в силу только в случае их одобрения на общероссийском голосовании, которое изначально было запланировано на 22 апреля. Президент России Владимир Путин в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что дата голосования по поправке к конституции должна быть перенесена из-за ситуации с распространением коронавируса.