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Пандемия коронавируса нового типа

Зампред СФ поручил сенаторам подготовить план по ревизии законодательства

План должен быть готов до 15 мая

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Первый заместитель председателя Совета Федерации Николай Федоров поручил сенаторам совместно с заинтересованными органами исполнительной власти до 15 мая подготовить дорожную карту по изменению российского законодательства в условиях пандемии. Об этом журналистам в среду сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

Федоров ранее возглавил рабочую группу Совфеда, созданную для мониторинга состояния законодательства РФ в условиях распространения новой коронавирусной инфекции и подготовки предложений по его совершенствованию.

"Николай Федоров поручил членам рабочей группы в кратчайшие сроки проанализировать законодательство по вопросам ведения комитетов СФ и представить предложения о нормативных правовых актах, которые нужно принять безотлагательно, о необходимости внесения системных изменений в нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в различных сферах жизнедеятельности государства и общества в меняющихся условиях", - сказали в пресс-службе.

"Первый вице-спикер СФ также дал поручение комитетам проработать вопрос о совместной подготовке с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти соответствующих дорожных карт и представить информацию до 15 мая текущего года", - подчеркнули в Совфеде.

В состав рабочей группы вошли вице-спикеры палаты Галина Карелова и Николай Журавлев, а также главы профильных комитетов и ряд членов Совета Федерации. В числе задач рабочей группы - сбор, анализ и обобщение информации о состоянии законодательства РФ в меняющихся из-за коронавируса условиях. Кроме того, рабочая группа должна подготовить предложения по совершенствованию законодательства, которые направлены на "обеспечение функционирования и дальнейшего развития экономики и социальной сферы в новых условиях".

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что Совет палаты принял решение о создании рабочей группы по ревизии законодательства РФ с учетом пандемии.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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