Дипломаты России и Китая обсудили предстоящие контакты "пятерки" СБ ООН

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Заместители министров иностранных дел России и Китая Сергей Вершинин и Ма Чжаосюй обсудили по телефону взаимодействие на площадке Совета Безопасности ООН по противодействию эпидемии коронавируса и предстоящие контакты стран - постоянных членов СБ ООН. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении МИД РФ.

Как указали в дипведомстве, разговор состоялся в контексте мобилизации международных усилий в борьбе с распространением коронавируса. "Стороны обсудили практические вопросы взаимодействия на площадке СБ ООН в противодействии этому международному вызову, а также некоторые аспекты предстоящих контактов "пятерки" постоянных членов Совета по данному вопросу", - говорится в документе.

17 апреля президент России Владимир Путин и его французский коллега Эмманюэль Макрон обсудили возможность организации рабочей встречи лидеров пяти стран - постоянных членов СБ ООН в формате видеоконференции.