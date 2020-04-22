Памфилова считает, что пока рано говорить о дате голосования по конституции

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова заявила ТАСС в среду, что гипотетически оптимальным временем для проведения общероссийского голосования по закону о поправке к конституции является период до середины июня, однако прогнозировать конкретную дату пока не следует.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что общероссийское голосование, которое первоначально было запланировано на 22 апреля, скорее всего, откладывается до конца июня или начала июля из-за ситуации с распространением коронавируса. По данным источников издания, среди которых называется неформальный штаб по проведению голосования, в качестве возможных дат голосования якобы обсуждались 24 июня и 8 июля.

"С точки зрения гипотетических предположений, оптимальное время для общероссийского голосования - до середины июня. В этом случае можно будет и единый день голосования 13 сентября провести полноценно", - сказала Памфилова, добавив, что она не знает "ни о каком неформальном штабе по проведению голосования".

По ее словам, сейчас "нельзя гадать о конкретной дате проведения голосования в связи с эпидемиологической обстановкой в стране". "Если же ситуация с коронавирусом затянется и сроки голосования по конституции сдвинутся, то тогда единый день голосования в сентябре проводить будет очень проблематично", - отметила глава ЦИК.

Отложенное голосование

Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект о поправке к Конституции РФ. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. 14 марта Совфед принял постановление по итогам этого рассмотрения и направил его президенту. Поправки вступят в силу только в случае их одобрения на общероссийском голосовании.

Общероссийское голосование планировалось провести 22 апреля, однако в связи с пандемией коронавируса президент РФ Владимир Путин принял решение перенести голосование, новая дата будет определена отдельным указом президента.

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 5 236 и сейчас составляет 57 999 во всех регионах страны. Выздоровели на данный момент 4 420 человек, 513 человек умерли, сообщили журналистам в среду в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.