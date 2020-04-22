Крашенников выступил против проведения заочного голосования по поправкам к конституции

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Голосование по изменениям в Конституции РФ следует провести тогда, когда позволит эпидемиологическая ситуация, делать это нужно не в форме заочного голосования. Об этом корреспонденту ТАСС в среду заявил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Сейчас ведется достаточно много обсуждений о проведении [общероссийского голосования по поправкам] в единый день голосования [в сентябре]. Мне кажется, это разные вещи - выборы и общероссийское голосование", - сказал депутат.

"Я не уверен, что это хороша идея, точно так, как и не представляется хорошей идеей голосование по телефону или какие-то формы заочного голосования. Мне кажется, надо провести нормальную процедуру, дать возможность проголосовать всем, кто желает поддержать поправки или нет", - добавил он, заметив, что граждане РФ должны доверять самой процедуре голосования.

Глава комитета не стал прогнозировать, когда голосование по поправкам могло бы состояться. "Я не медик, я юрист. У нас есть оперативный штаб, пусть они смотрят, какие есть опасности и риски. Но понятно, что сейчас проводить голосование нельзя", - резюмировал Крашенинников.

Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект о поправке к Конституции РФ. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. 14 марта Совфед принял постановление по итогам этого рассмотрения и направил его президенту. Поправки вступят в силу только в случае их одобрения на общероссийском голосовании.

Общероссийское голосование планировалось провести 22 апреля, однако в связи с пандемией коронавируса президент РФ Владимир Путин принял решение перенести голосование, новая дата будет определена отдельным указом президента.