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Исполняющий обязанности главы Пятигорска ушел с поста по состоянию здоровья

Лев Травнев был назначен на эту должность 17 апреля
Лев Травнев Официальный сайт администрации Пятигорска
Описание
Лев Травнев
© Официальный сайт администрации Пятигорска

ПЯТИГОРСК, 22 апреля. /ТАСС/. Исполняющий обязанности главы Пятигорска Лев Травнев, назначенный на эту должность 17 апреля, написал заявление об отставке в связи с ухудшением состояния здоровья. На его место назначен заместитель министра дорожного хозяйства Ставрополья Дмитрий Ворошилов, сообщили в среду журналистам в пресс-службе губернатора края.

"И. о. главы Пятигорска, руководитель городского оперативного штаба Лев Травнев сообщил губернатору Владимиру Владимирову об ухудшении собственного здоровья и необходимости длительного больничного. Глава края поддержал решение муниципального руководителя оставить в связи с этим обстоятельством свой пост", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, руководство городом и муниципальным оперативным штабом временно будет возложено на Ворошилова, который на данный момент является замминистра дорожного хозяйства и транспорта края, а ранее много лет работал в органах местного самоуправления Пятигорска. В городе Владимиров провел рабочую встречу с Ворошиловым. Обсуждены вопросы, связанные с обеспечением действующего на территории Пятигорска режима карантина, работы городских служб.

"Городской командой немало сделано за эти дни для защиты здоровья людей. Многие мероприятия сейчас в активной фазе реализации. Все это своевременно должно выполняться и дальше, городские службы должны работать без сбоев. Все обязательства перед людьми должны выполняться в полном объеме", - приводятся в сообщении слова губернатора.

Андрей Скрипник 16 апреля написал заявление об отставке с поста главы Пятигорска. В январе 2018 года Травнев занял пост представителя губернатора Ставропольского края на Кавказских Минеральных Водах, до этого он был главой Пятигорска в течение 11 лет.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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