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В РФ заявили, что замалчивание вклада СССР в победу над нацизмом ведет к утрате доверия

В Москве отметили, что страну не пригласили участвовать в памятных мероприятиях, посвященных годовщине освобождения Заксенхаузена, которые проходили в онлайн-режиме

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Попытки отдельных стран замолчать или принизить вклад Советского Союза в борьбу с нацизмом являются лживыми и ведут к утрате доверия. Об этом говорится в совместном заявлении председателя Российского исторического общества (РИО) Сергея Нарышкина и председателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимира Мединского, посвященном 75-летию освобождения концлагеря Заксенхаузен.

"Глубоко убеждены, что любые попытки замалчивания роли советских воинов-освободителей не просто лживы с точки зрения исторической объективности, но и влекут за собой утрату столь дефицитного ресурса, как доверие. Вся история Второй мировой войны учит нас, что его отсутствие приводит к неспособности объединять усилия во имя преодоления реальных, по-настоящему значимых угроз", - говорится в заявлении.

В документе отмечается, что Россию не пригласили участвовать в памятных мероприятиях, посвященных годовщине освобождения Заксенхаузена, которые проходили в онлайн-режиме в связи с пандемией коронавируса.

"Российская сторона к участию в этих памятных мероприятиях приглашена не была, а в многочисленных выступлениях высокопоставленных гостей, за исключением премьер-министра федеральной земли Бранденбург Дитмара Войдке, отсутствовали даже минимальные упоминания о том, что концлагерь Заксенхаузен освобождался именно частями Красной армии. Усматриваем в этом продолжение линии нынешних европейских элит, направленной на прямое и грубое искажение истории Второй мировой войны. Ни к чему хорошему такое отношение к прошлому не приведет", - отметили председатели РИО и РВИО.

Они добавили, что высоко ценят усилия европейских ученых, общественных деятелей и лидеров антифашистских организаций, которые сохраняют подлинную историческую память. "О том, что эта деятельность находит широкий отклик у простых европейцев, свидетельствует, в частности, успех международного проката фильма "Собибор" (2018 год). В день 75-летия освобождения Заксенхаузена мы вместе со всеми людьми доброй воли, верными исторической правде, отдаем дань памяти советским воинам-освободителям, спасшим мир от фашистской чумы", - говорится в тексте.

Через Заксенхаузен, расположенный близ города Ораниенбург к северу от Берлина, с 1936 по 1945 год прошли более 200 тыс. человек, погибли десятки тысяч узников. Этот лагерь смерти был освобожден советскими войсками 22-23 апреля.

Теги
Нарышкин, Сергей ЕвгеньевичМединский, Владимир РостиславовичРоссия
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