Эксперт: актуальность поправок в конституцию выросла на фоне пандемии

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Актуальность поправок к Конституции России увеличилась на фоне пандемии коронавируса, голосование по ним нет смысла откладывать "в долгий ящик". Такое мнение высказал ТАСС профессор Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) Олег Матвейчев.

Согласно опубликованному в среду опросу ВЦИОМ, почти 70% россиян приняли бы участие в голосовании по конституции, если бы оно состоялось 22 апреля.

"Сейчас из-за пандемии люди неуверенно себя чувствуют и в материальном плане, и видят, как обострились всевозможные международные противоречия, поэтому актуальность поправок только возросла", - считает Матвейчев.

Он добавил, что люди обязательно хотят видеть для себя социальные гарантии. Кроме того, по мнению эксперта, всевозможные атаки против России со стороны западных СМИ делают еще более актуальными поправки о защите суверенитета государства.

"Поэтому, как только основной этап эпидемии спадет, уже, наверное, на конец июня надо планировать, не откладывая в долгий ящик, голосование", - сказал собеседник агентства.

Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект о поправке к Конституции РФ. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. 14 марта Совфед принял постановление по итогам этого рассмотрения и направил его президенту. Поправки вступят в силу только в случае их одобрения на общероссийском голосовании.

Общероссийское голосование планировалось провести 22 апреля, однако в связи с пандемией коронавируса президент РФ Владимир Путин принял решение перенести голосование, новая дата будет определена отдельным указом президента.