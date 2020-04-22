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Песков рассказал о подготовке саммита "пятерки" СБ ООН

При этом пресс-секретарь президента России отметил, что конкретики пока нет

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Саммит "пятерки" СБ ООН готовится, но конкретики пока нет, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил об инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона, высказанной во время телефонного разговора 17 апреля с российским коллегой Владимиром Путиным о возможности организации рабочей встречи лидеров стран-постоянных членов СБ ООН в формате видеоконференции . "Сейчас работают дипломаты всех стран по видеоконференции, ведется работа по согласованию возможного совместного документа", - сказал Песков. По его словам, "когда появится конкретика", об этом сразу будет сообщено.

При этом он подтвердил, что "такая подготовка ведется" к переговорам "пятерки".

Песков также сообщил, что итоговый документ рабочей встречи лидеров "пятерки" Совбеза ООН может быть согласован в ближайшие дни.

"Речь идет о ближайших днях. Это достаточно оперативно [произойдет], - сказал представитель Кремля. - Да, такая возможность есть".

Теги
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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