День голосования по поправкам к конституции определят исходя из ситуации с COVID-19

"Сроки будут определены по мере развития ситуации [с распространение коронавируса]", - сказал представитель Кремля. Он заметил, что "определенные прикидки [по дате] существуют", но пока о них не стоит говорить. "Где-то до, наверное, начала мая еще предстоит проанализировать эпидемиологическую ситуацию перед тем, как принимать такие ответственные решения", - пояснил он.

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Дата проведения голосования по поправкам к конституции будет определена исходя из эпидемиологической обстановки в РФ, заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом он отметил, что день голосования не обязательно привязывать к какой-либо памятной дате.

Поправки в конституцию: когда и как голосовать

"Нельзя исключать, что это [день голосования] может быть привязано к какой-то дате, но это не является обязательным условием [проведения голосования]", - подчеркнул Песков. Он добавил, что "здесь важен сам факт голосования".

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова заявила ТАСС в среду, что гипотетически оптимальным временем для проведения общероссийского голосования по закону о поправке к конституции является период до середины июня, однако прогнозировать конкретную дату пока не следует.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что общероссийское голосование, которое первоначально было запланировано на 22 апреля, скорее всего, откладывается до конца июня или начала июля из-за ситуации с распространением коронавируса. По данным источников издания, среди которых называется неформальный штаб по проведению голосования, в качестве возможных дат голосования якобы обсуждались 24 июня и 8 июля.

Отложенное голосование

Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект о поправке к Конституции РФ. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. 14 марта Совфед принял постановление по итогам этого рассмотрения и направил его президенту. Поправки вступят в силу только в случае их одобрения на общероссийском голосовании.

Общероссийское голосование планировалось провести 22 апреля, однако в связи с пандемией коронавируса президент РФ Владимир Путин принял решение перенести голосование, новая дата будет определена отдельным указом президента.