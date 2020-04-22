{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Песков: бездоказательные обвинения об искусственном происхождении COVID-19 недопустимы

Ранее в нескольких американских СМИ появилась информация об искусственном происхождении коронавируса, в том числе с намеками на то, что он якобы мог быть разработан в китайской лаборатории

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Кремль считает непозволительным оперировать бездоказательными обвинениями об искусственном происхождении вируса COVID-19.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Оперировать какими-то бездоказательными обвинениями в чей бы то ни было адрес считаем недопустимым, непозволительным", - заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя предположения ряда американских СМИ об искусственном происхождении коронавируса нового типа, в том числе с намеками на то, что вирус якобы мог быть разработан в китайской лаборатории.

Песков указал, что российские специалисты находятся в постоянном контакте с китайской стороной, происходит обмен информацией. "Китайцы работают над своими вакцинами, у нас продвигается процесс по разным направлениям. В целом, ситуация требует международного взаимодействия", - добавил он.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
В Кремле заявили, что вопрос о госзащите для журналистки Милашиной не в их компетенции
Этот вопрос может быть рассмотрен профильными ведомствами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС