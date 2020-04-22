Песков: бездоказательные обвинения об искусственном происхождении COVID-19 недопустимы

"Оперировать какими-то бездоказательными обвинениями в чей бы то ни было адрес считаем недопустимым, непозволительным", - заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя предположения ряда американских СМИ об искусственном происхождении коронавируса нового типа, в том числе с намеками на то, что вирус якобы мог быть разработан в китайской лаборатории.

Песков указал, что российские специалисты находятся в постоянном контакте с китайской стороной, происходит обмен информацией. "Китайцы работают над своими вакцинами, у нас продвигается процесс по разным направлениям. В целом, ситуация требует международного взаимодействия", - добавил он.