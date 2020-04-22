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Путин заслушает доклады глав Свердловской и Воронежской областей

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что у президента намечено еще несколько непубличных рабочих встреч

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду свяжется по видеосвязи с губернаторами Свердловской и Воронежской областей - Евгением Куйвашевым и Александром Гусевым, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, у Путина намечена "работа с регионами". "В режиме онлайн состоится беседа с губернатором Свердловской области Куйвашевым, с губернатором Воронежской области Гусевым", - уточнил Песков. Он напомнил, что во вторник президент также связывался по видео-связи с главами Приморского края и Калининградской области.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что на среду у Путина намечено еще несколько непубличных рабочих встреч, а также международный телефонный разговор.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичКуйвашев, Евгений ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичВоронежская областьСвердловская областьГусев, Александр Викторович
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