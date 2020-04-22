Путин заслушает доклады глав Свердловской и Воронежской областей

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду свяжется по видеосвязи с губернаторами Свердловской и Воронежской областей - Евгением Куйвашевым и Александром Гусевым, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, у Путина намечена "работа с регионами". "В режиме онлайн состоится беседа с губернатором Свердловской области Куйвашевым, с губернатором Воронежской области Гусевым", - уточнил Песков. Он напомнил, что во вторник президент также связывался по видео-связи с главами Приморского края и Калининградской области.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что на среду у Путина намечено еще несколько непубличных рабочих встреч, а также международный телефонный разговор.