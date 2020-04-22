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Глава Кабардино-Балкарии назначил министра строительства и ЖКХ региона

Алим Бербеков ранее руководил департаментом архитектуры и градостроительства администрации Нальчика

НАЛЬЧИК, 22 апреля. /ТАСС/. Глава Кабардино-Балкарской Республики (КБР) Казбек Коков назначил министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона Алима Бербекова. Соответствующий указ опубликован в среду на сайте главы республики.

"В соответствии с пунктом "б" статьи 81 Конституции Кабардино-Балкарской Республики назначить Алима Бербекова министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики", - говорится в документе.

Бербеков ранее руководил департаментом архитектуры и градостроительства администрации Нальчика.

Другим указом Коков назначил Вячеслава Кунижева, ранее исполнявшего обязанности министра строительства и ЖКХ региона, советником главы КБР. "Назначить Вячеслава Кунижева советником главы Кабардино-Балкарской Республики", - говорится в документе, опубликованном на сайте главы региона.

Ранее сообщалось, что проректор Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета Анзор Езаов назначен и. о. министра просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарии. Его предшественник Ауес Кумыков был освобожден от должности в начале марта.

В новость внесены изменения (13:10 мск) - добавлена информация по тексту. 

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РоссияСеверный КавказСКФОКабардино-Балкария
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