В Кремле заявили, что вопрос о госзащите для журналистки Милашиной не в их компетенции

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Вопрос о госзащите для журналистки "Новой газеты" Елены Милашиной может быть рассмотрен профильными ведомствами, если они найдут для этого основания. Такое мнение высказал в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле видели сообщения о просьбах предоставить Милашиной госзащиту после ее публикаций о Чечне. "Это не наша компетенция", - сказал Песков.

"У нас есть ведомства, которые такие обращения рассматривают, если они посчитают это заслуживающим внимания, они какие-то решения озвучат, если нет, то нет", - добавил пресс-секретарь президента.