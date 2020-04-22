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В Кремле заявили, что вопрос о госзащите для журналистки Милашиной не в их компетенции

Этот вопрос может быть рассмотрен профильными ведомствами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Вопрос о госзащите для журналистки "Новой газеты" Елены Милашиной может быть рассмотрен профильными ведомствами, если они найдут для этого основания. Такое мнение высказал в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле видели сообщения о просьбах предоставить Милашиной госзащиту после ее публикаций о Чечне. "Это не наша компетенция", - сказал Песков.

"У нас есть ведомства, которые такие обращения рассматривают, если они посчитают это заслуживающим внимания, они какие-то решения озвучат, если нет, то нет", - добавил пресс-секретарь президента.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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