Рябков рассказал, что лидеры "пятерки" СБ ООН обсудят последствия пандемии

"Нынешний онлайн-контакт, о котором идет речь, мыслится как разговор по вполне конкретному сюжету, а именно по последствиям эпидемии для перспектив взаимодействия по различным вопросам. То есть здесь больше упор на тематику того, что и как лидеры пяти стран - постоянных членов Совета Безопасности ООН могут сделать совместно в порядке реагирования на этот новый вызов", - сказал он.

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Лидеры стран - постоянных членов СБ ООН в ходе видеоконференции обсудят шаги по реагированию на последствия пандемии коронавируса. Об этом сообщил в среду в беседе с корреспондентом ТАСС заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Отвечая на вопрос о том, когда такой контакт может состояться, высокопоставленный дипломат отметил, что пока дата видеоконференции не согласована. "Продолжается проработка содержательной стороны, включая повестку дня, а также сроков проведения видеоконтакта лидеров "пятерки", то есть саммита "пятерки" в режиме видеоконференции. Пока подготовительная работа не завершена, поэтому говорить о какой-то конкретной дате преждевременно", - указал он.

"Мы исходим из того, что предстоящий контакт лидеров станет оптимальной возможностью для обсуждения последствий пандемии в их преломлении к конкретным ситуациям, связанным с некоторыми конфликтами и с отдельными регионами", - добавил Рябков.

17 апреля президент России Владимир Путин и его французский коллега Эмманюэль Макрон обсудили возможность организации рабочей встречи лидеров пяти стран - постоянных членов СБ ООН в формате видеоконференции.

Очные контакты

По словам Рябкова, очный саммит лидеров "пятерки" затронет гораздо более широкий круг вопросов, чем контакт в видеоформате.

"Онлайн-контакт лидеров "пятерки" не подменяет и не замещает собой реализацию инициативы, выдвинутой президентом России относительно проведения полноформатной очной встречи лидеров пяти стран постоянных членов Совета Безопасности ООН по широкому кругу вопросов международной повестки дня", - сказал замминистра, отвечая на соответствующий вопрос.

Однако, как отметил Рябков, согласование конкретных параметров саммита "пятерки" постоянных членов СБ ООН пока затруднено из-за сложной эпидемической обстановки. "Сейчас на все планы влияет эпидемиологическая ситуация, - указал высокопоставленный дипломат. - Поэтому сложно предсказывать, когда можно будет перейти к согласованию конкретных параметров, включая дату и место очного контакта".

"Но вопрос остается, безусловно, в повестке дня. Для нас это приоритет", - подчеркнул собеседник агентства.

23 января, выступая на Всемирном форуме памяти Холокоста, президент РФ Владимир Путин предложил созвать в 2020 году саммит "пятерки" постоянных членов СБ ООН.