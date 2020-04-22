В МИД России сообщили, что рабочий диалог с участниками ядерной сделки продолжается

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Диалог РФ со странами - участницами Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе продолжается, даты очных контактов нет. Об этом заявил в среду ТАСС заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Что касается очных контактов, то по-прежнему нет. В рабочем режиме мы продолжаем диалог со всеми участниками", - сказал Рябков, отвечая на вопрос, есть ли даты контактов по ядерному досье Ирана.

Будущее иранской ядерной сделки оказалось под вопросом после одностороннего выхода из нее США 8 мая 2018 года и введения Вашингтоном санкций в отношении Тегерана в сфере нефтяного экспорта. По версии иранской стороны, остальные участники, прежде всего европейцы, не в полной мере придерживаются своих обязательств в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла. В этой связи Иран приступил к поэтапной приостановке своей части обязательств по СВПД, касающихся обогащения урана и исследовательской деятельности.