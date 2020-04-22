Рябков: РФ рассчитывает на продолжение сотрудничества с США в борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Россия исходит из того, что взаимодействие с США по борьбе с коронавирусом продолжится. Об этом заявил ТАСС в среду заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Президент России [Владимир Путин] несколько дней назад об этой теме упомянул. Мы взаимодействуем с американской стороной и на этом направлении тоже. Исходим из того, что это сотрудничество продолжится", - сказал он.

Отвечая на вопрос о предстоящих контактах с американской стороной, дипломат отметил, что Москва продолжает с Вашингтоном диалог по линии посольств, в случае необходимости проводятся телефонные контакты.

В понедельник президент России Владимир Путин сообщил о заключении с США контракта на поставку в РФ комплектующих для аппаратов искусственной вентиляции легких.

1 апреля в аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке прибыл самолет с медицинской помощью из РФ. Договоренность об отправке борта была достигнута в ходе состоявшегося 30 марта телефонного разговора лидера РФ и президента США Дональда Трампа.