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Пандемия коронавируса нового типа

Рябков: РФ рассчитывает на продолжение сотрудничества с США в борьбе с коронавирусом

Министр иностранных дел России отметил, что Москва продолжает с Вашингтоном диалог по линии посольств, а в случае необходимости проводятся телефонные контакты

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Россия исходит из того, что взаимодействие с США по борьбе с коронавирусом продолжится. Об этом заявил ТАСС в среду заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

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"Президент России [Владимир Путин] несколько дней назад об этой теме упомянул. Мы взаимодействуем с американской стороной и на этом направлении тоже. Исходим из того, что это сотрудничество продолжится", - сказал он.

Отвечая на вопрос о предстоящих контактах с американской стороной, дипломат отметил, что Москва продолжает с Вашингтоном диалог по линии посольств, в случае необходимости проводятся телефонные контакты.

В понедельник президент России Владимир Путин сообщил о заключении с США контракта на поставку в РФ комплектующих для аппаратов искусственной вентиляции легких.

1 апреля в аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке прибыл самолет с медицинской помощью из РФ. Договоренность об отправке борта была достигнута в ходе состоявшегося 30 марта телефонного разговора лидера РФ и президента США Дональда Трампа.

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СШАРоссияПандемия коронавируса нового типа
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