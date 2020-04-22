"Россия как гарант мира и защитник окружающей среды". Идеи ВШЭ по внешней политике страны

Авторы доклада считают, что России нужно продолжать курс на совершенствование ядерного и неядерного сдерживающего потенциала, при этом не втягиваясь в гонку вооружений

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Презентация подготовленного Национальным исследовательским университетом "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) доклада "Защита мира, Земли, свободы выбора для всех стран. Новые идеи для внешней политики России" состоялась в среду в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате. Авторы исследования представили свои предложения по выработке свода правил и идей для российской внешней политики, связанных с потребностями внутреннего развития страны.

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Эти идеи, по замыслу составителей, должны способствовать возвращению внешнеполитическому курсу РФ устремленности в будущее и "русского куража". Основными авторами документа стали декан факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов и заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. В работе над докладом также приняли участие депутат Госдумы Евгений Примаков, руководитель Департамента мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Игорь Макаров и директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. В презентации, помимо Караганова и Суслова, приняли участие заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков и председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Модератором дискуссии выступил первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман. Успехи и задачи Как констатируют в докладе эксперты, Россия своей твердой политикой, созданием новых систем вооружений, делающих невозможным в обозримом будущем восстановление глобального превосходства США и НАТО, уменьшила угрозу агрессии против нее. Однако достижения и победы внешней и оборонной политики последних лет пока недостаточно "капитализируются в части продвижения позитивного вклада в мировые дела". Кроме того, обращают внимание аналитики, РФ находится в стороне от одной из главных тем повестки дня - борьбы за сохранение окружающей среды. "Остро необходима политика по защите родной природы, нашей Земли и нас самих от последствий изменений окружающей среды и пандемий", - предупреждают они. Глобальная обстановка Авторы исследования обращают внимание на то, что установившийся по окончании Второй мировой войны миропорядок уходит в прошлое так же, как и однополярность, образовавшаяся после завершения холодной войны и распада СССР. Кроме того, активно фрагментируется и политизируется мировая экономика. "Это происходит при несколько сокращающемся, но беспрецедентно высоком уровне экономической взаимозависимости. В этих условиях она из преимущественно позитивного фактора все больше превращается в фактор уязвимости. Пандемия коронавируса еще больше обострила это восприятие и ускорила ослабление глобального управления", - указывается в докладе.

Параллельно с этим наблюдается тенденция на демократизацию международных отношений, когда "народные массы средних и малых стран претендуют на субъектность". В документе отмечается, что в текущих условиях объективно высока и продолжает расти угроза углубления раскола мира на противостоящие блоки, непреднамеренного военного столкновения между крупными державами и его эскалации на ядерный уровень. Это происходит, в частности, из-за ухудшения качества элит во многих странах, их отчаяния вследствие неспособности справиться "с валом проблем, которые явно проявились в связи с пандемией", а также "беспрецедентно быстрого изменения соотношения сил в экономике, политике, идейной сфере", поясняют авторы. "Истерика вокруг коронавируса - это в том числе и попытка увести в сторону от этой неспособности, провалов. Но проблемы не решаются, - указывается в докладе. - Пандемия может только частично и временно выпускать пар. Но, подталкивая давно назревавший мировой экономический кризис, ускоряя перераспределение сил в мире, обостряя борьбу за лидерство и соперничество между США и Китаем, она может еще более увеличить угрозу войны". Позиционирование России Россию, по мнению авторского коллектива, необходимо позиционировать "как главного поставщика мира, гаранта свободы выбора странами путей развития (суверенитета), недопущения гегемонизма, лидера "нового неприсоединения", защитника окружающей среды". Еще одно возможное направление - позиционирование России "как экспортера доверия и безопасности через поставку систем ПВО, защиты цифровой инфраструктуры". Кроме того, РФ стоит еще раз продемонстрировать готовность к сотрудничеству в области ликвидации последствий техногенных и учащающихся природных катастроф и пандемий. Предложение Китаем и Россией гуманитарной помощи ряду европейских стран и США открывает возможность для взаимодействия с ними в этих вопросах, отмечается в исследовании. Предлагаемая учеными концепция распространяется и на экологическое измерение. Россия как государство, где более половины территории не затронуто деятельностью человека, может вносить ведущий вклад в обеспечение сохранности окружающей среды и определять повестку в этой области. В частности, авторы доклада указывают, что использование российской Арктики в качестве центра для экологического сотрудничества "повысит статус России в мире не меньше, чем эксплуатация Арктики как ресурсной кладовой или транспортной артерии". Политика по защите мира Авторы доклада выдвинули идею новой масштабной внешнеполитической концепции России по защите мира "с акцентом на уменьшение угрозы войны между ядерными странами, ограничение гонки вооружений, укрепление мира в Европе, Азии и на Ближнем Востоке, миротворчество". Эта политика должна быть рассчитана на следующие 10-15 лет, а ее запуск можно приурочить к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Одной из главных площадок по дальнейшему продвижению концепции эксперты видят предстоящую встречу лидеров "пятерки" постоянных членов Совбеза ООН.

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