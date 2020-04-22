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Предложения по изменениям в конституции

Член СПЧ уверен, что россияне сохраняют интерес к голосованию по поправкам к конституции

Александр Брод также отметил, что достаточно высокий процент готов проголосовать за предлагаемые изменения

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод считает, что у россиян сохраняется большой интерес к общероссийскому голосованию по поправкам к конституции. Таким образом он прокомментировал результаты опроса ВЦИОМ, согласно которым почти 70% граждан приняли бы участие в общероссийском голосовании по поправкам к Конституции РФ, если бы оно состоялось 22 апреля.

"Данные нового опроса ВЦИОМ - это очень любопытные цифры. Невзирая на пандемию и режим самоизоляцию, у граждан по-прежнему очень высокое внимание к сути поправок", - сказал Брод в среду в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), посвященного избирательному праву в условиях пандемии.

Результаты опроса также говорят о том, что "интерес к общероссийскому голосованию сохраняется", подчеркнул он. "Достаточно высокий процент готов проголосовать за поправки. Дату будет определять президент и наши законодатели", - отметил член СПЧ.

Он добавил, что в условиях пандемии "время очень полезно использовать для осмысления сути поправок, процедуры голосования и усиления общественного контроля". Брод уточнил, что сейчас активно проходит подготовка наблюдателей для работы на общероссийском голосовании и рассылка методических материалов.

Член СПЧ подчеркнул, что проблем с организацией голосования быть не должно. "Бывая до режима самоизоляции в субъектах, общался с председателями региональных избирательных комиссий. Они говорили, что все с организационной и технической точки зрения готово, могли бы проводить это общероссийское голосование в любое время. Можно будет провести общероссийское голосование весьма оперативно, как только позволит эпидемиологическая обстановка", - заключил он.

ВЦИОМ в среду опубликовал данные опроса, согласно которым 66% респондентов заявили, что приняли бы участие во всероссийском голосовании по поправкам к конституции, если бы оно прошло 22 апреля. Половина опрошенных высказались за принятие поправок.

Теги
РоссияПредложения по изменениям в конституции
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