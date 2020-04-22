Путин назначил Эдуарда Кабурнеева заместителем председателя СК РФ

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назначил Эдуарда Кабурнеева заместителем председателя Следственного комитета РФ. Указ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

"Назначить генерал-лейтенанта юстиции Кабурнеева Эдуарда Валерьевича заместителем председателя Следственного комитета РФ, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе.

Ранее Кабурнеев возглавлял Главное следственное управление СК России, он был назначен на эту должность 9 марта 2017 года. До этого он руководил следственным управлением СК РФ по Республике Дагестан. Кабурнеев стал замглавы СК вместо Игоря Краснова, назначенного генпрокурором РФ. Он будет курировать ГСУ СК России и Главное следственное управление по расследованию особо важных дел.