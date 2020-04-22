Рябков считает, что пандемия усилила борьбу государств, чреватую крупными конфликтами

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Эпидемия коронавируса не сгладила, а лишь усилила борьбу между крупными государствами, которая чревата глобальными конфликтами. Об этом заявил в среду заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на презентации в ТАСС доклада "Защита мира, Земли, свободы выбора для всех стран. Новые идеи для внешней политики России".

По его словам, по мере формирования нового миропорядка обостряется конкуренция между центрами влияния за лидерство в будущем. "К сожалению, коронавирус не только не сгладил этот процесс, а, скорее, его усилил и ускорил, - указал высокопоставленный дипломат. - Углубляются расколы, чреватые возникновением крупных международных конфликтов, потенциально глобальных, столкновениями между крупными державами. Не устранена угроза ядерной войны".

"Военные силы играют все большую роль в международных отношениях в виду ослабления и разрушения проверенных временем международных институтов глобального управления и режимов контроля над вооружениями, - обратил внимание Рябков. - Все это требует политико-дипломатического ответа на общие мировые вызовы. Растет объективный запрос на совместные усилия ключевых международных игроков по их преодолению".

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,5 млн человек, свыше 175 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 57 999 случаев заражения, выздоровели 4 420 человек, умерли 513. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.