МИД России возьмет в проработку некоторые идеи из доклада ВШЭ по внешней политике

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. МИД России будет учитывать доклад Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) "Защита мира, Земли, свободы выбора для всех стран. Новые идеи для внешней политики России" в своей работе. Об этом заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков, выступая на презентации доклада в ТАСС.

"Именно согласование правил поведения, исключающих риски катастрофического конфликта, - один из составных элементов выдвинутой президентом России Владимиром Путиным инициативы созвать саммит государств - постоянных членов Совета Безопасности ООН. Публикация доклада тоже весьма актуальна и своевременна. На наш взгляд, это весьма содержательный и весьма интересный документ. Мы в министерстве имели возможность заранее внимательно ознакомиться с его положениями и выводами, многие из них в той или иной степени будут учитываться", - сказал он.

Рябков добавил, что в МИД РФ исходят из того, что ресурсы экспертного сообщества и парламентской дипломатии будут оставаться серьезным подспорьем в дальнейшей работе по многим обозначенным в докладе темам.