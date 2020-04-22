{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

МИД России возьмет в проработку некоторые идеи из доклада ВШЭ по внешней политике

В ведомстве назвали документ весьма содержательным и интересным

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. МИД России будет учитывать доклад Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) "Защита мира, Земли, свободы выбора для всех стран. Новые идеи для внешней политики России" в своей работе. Об этом заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков, выступая на презентации доклада в ТАСС.

"Именно согласование правил поведения, исключающих риски катастрофического конфликта, - один из составных элементов выдвинутой президентом России Владимиром Путиным инициативы созвать саммит государств - постоянных членов Совета Безопасности ООН. Публикация доклада тоже весьма актуальна и своевременна. На наш взгляд, это весьма содержательный и весьма интересный документ. Мы в министерстве имели возможность заранее внимательно ознакомиться с его положениями и выводами, многие из них в той или иной степени будут учитываться", - сказал он.

Рябков добавил, что в МИД РФ исходят из того, что ресурсы экспертного сообщества и парламентской дипломатии будут оставаться серьезным подспорьем в дальнейшей работе по многим обозначенным в докладе темам.

Теги
РоссияРябков, Сергей Алексеевич
Реклама на ТАСС
Песков опроверг сообщение о разговоре Путина и саудовского кронпринца на повышенных тонах
Речь идет о телефонном разговоре незадолго до встречи ОПЕК+ в начале марта
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС