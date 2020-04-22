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Рябков: в ОДКБ и ЕАЭС видят, как США стремятся создать ситуацию управляемого хаоса

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Партнеры России по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) видят, что США ведут политику по созданию в ряде регионов ситуации управляемого хаоса. Об этом заявил в среду заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на презентации в ТАСС доклада "Защита мира, Земли, свободы выбора для всех стран. Новые идеи для внешней политики России".

"Не только мы, но и многие наши союзники по ОДКБ, партнеры по ЕАЭС долгое время наблюдают безостановочные усилия США по созданию ситуации управляемого хаоса в целом ряде регионов мира, по фактическому подчинению отдельных суверенных стран и целых регионов своей воле", - сказал он.

Теги
СШАРоссияРябков, Сергей Алексеевич
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