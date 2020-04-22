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Рябков: подготовка очной встречи и видеоконференции лидеров "пятерки" СБ ООН продвигается

Замглавы МИД России отметил, что в случае с онлайн-контактом говорить о конкретной дате и его возможных результатах рано

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Работа по подготовке встречи лидеров стран - постоянных членов Совета Безопасности ООН как в видеоформате, так и в очном режиме продвигается. Об этом заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков в ходе презентации в ТАСС доклада Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) "Защита мира, Земли, свободы выбора для всех стран. Новые идеи для внешней политики России".

"Разговор ведется о встрече на высшем уровне стран - постоянных членов Совета Безопасности ООН одновременно и применительно к возможному контакту лидеров в онлайн-формате и в отношении идеи, выдвинутой президентом России Владимиром Путиным, о проведении очного саммита "большой пятерки". Я обращаю внимание на то, что по обоим трекам есть продвижение", - сказал он.

Замглавы МИД России отметил, что в случае с онлайн-контактом говорить о конкретной дате и его возможных результатах рано. "Над этим продолжается работа на уровне экспертов и специалистов. Внешнеполитические ведомства задействованы в полной мере", - сказал он.

Комментируя подготовку очной встречи, Рябков отметил, что "этот вопрос сейчас на стадии активного обсуждения". "Повестка этого "большого" саммита гораздо шире, чем то, что будет обсуждаться сейчас в онлайн-режиме, и эта повестка дня тоже еще пока достаточно сырая. Мы будем ее дорабатывать, не говоря уже о том, что пандемия и связанные с этим ограничения вообще наложили объективный предел тому, как и насколько мы сейчас можем рассуждать о сроках и месте. К этой теме мы в ближайшее время вернемся, как только позволят обстоятельства", - пояснил высокопоставленный дипломат.

Рябков также, обращаясь к СМИ, призвал не путать готовящиеся форматы встречи. "В средствах массовой информации происходит определенное смешение понятий, сейчас мы отмечаем это для себя в МИД", - обратил внимание он.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияРябков, Сергей Алексеевич
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