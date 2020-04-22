Рябков считает, что возврата к биполярному миру нет

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Точка невозврата к биполярному миру, разделенному на два противоборствующих лагеря, окончательно пройдена, в международных отношениях будет усиливаться тенденция к полицентричности. Об этом заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков на презентации в ТАСС доклада НИУ ВШЭ "Защита мира, Земли, свободы выбора для всех стран: новые идеи для внешней политики России".

"Биполярный мир - это фантом, - отметил он. - Мы прошли точку невозврата с точки зрения организации международных отношений по принципу деления всей планеты на два лагеря. Уверен, что полицентричность мира и связанная с ним конфликтогенность будут с нами, и обе эти тенденции могут усиливаться. Первая, наверное, позитивная, вторая - негативная, но с ней можно иметь дело и с ней можно работать, извлекая определенные выгоды из этого обстоятельства".

Замминистра предпочел воздержаться от каких-либо спекуляций относительно организации международных отношений в отдаленной перспективе и предложил "для начала озаботиться тем, чтобы все те, кто отклоняется от основ современных международных отношений в виде незыблемых норм и принципов международного права, все-таки задумались, насколько это правильный и продуктивный путь".

"Это не взгляд в прошлое, - подчеркнул Рябков. - Мы пока не выработали новую систему. И пока нет чего-то, о чем мы договорились, давайте не рушить то, что есть, и давайте соблюдать то, что служило нам верой и правдой после войны, 75-летие Победы в которой мы будем отмечать через несколько дней".