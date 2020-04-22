Рябков заявил, что Россия призывает не спекулировать на климатической повестке дня

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Россия считает необходимым пресекать любые попытки спекуляции на климатической повестке. Об этом заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков в ходе презентации в ТАСС доклада Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) "Защита мира, Земли, свободы выбора для всех стран. Новые идеи для внешней политики России".

"Нужна новая климатическая повестка дня. На основе того, что наработано, надо делать следующий шаг, не допуская спекуляций на климатической повестке в ущерб интересам экономического развития и социальной стабильности отдельных стран и регионов, - сказал он, отвечая на вопрос о том, какие инициативы могла бы проявить Россия в сфере защиты окружающей среды. - Сейчас крайне востребована консолидирующая роль России как ответственного игрока".

Высокопоставленный дипломат призвал "отойти от привычных принципов и сформулировать повестку дня, которая будет затрагивать интересы всех". "Не все, конечно, будут счастливы, глядя на нее [повестку]. Это доказательство того, что повестка рабочая, в этом направлении нужно двигаться", - добавил Рябков.