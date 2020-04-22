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Пандемия коронавируса нового типа
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Путин и Меркель провели телефонные переговоры

Лидеры России и Германии обсудили меры по борьбе с коронавирусной инфекцией и ситуацию на мировом рынке нефти

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре обсудили меры по борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила в среду пресс-служба Кремля.

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"Особое внимание уделено вопросам борьбы с пандемией коронавируса", - говорится в сообщении. "Условлено поддерживать двусторонние контакты по линии профильных министерств", - отметили в Кремле

Стороны подчеркнули важность тесной координации международных усилий на данном направлении при активном участии Всемирной организации здравоохранения.

Путин и Меркель также высоко оценили состоявшийся обмен удерживаемыми лицами между Киевом, ДНР и ЛНР. В Кремле отметили, что проблематика урегулирования внутриукраинского конфликта была рассмотрена подробно. Путин и Меркель указали на необходимость последовательной реализации "Минска-2" и решений, принятых на саммитах в "нормандском формате". "Отмечено, в частности, что украинские власти должны выполнять обязательства по политическим аспектам урегулирования, включая законодательное закрепление особого статуса Донбасса", - говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, стороны затронули вопросы, связанные с развитием ситуации в Сирии и Ливии, а также нынешним положением на мировом рынке нефти.

В минувший четверг состоялся первый в 2020 году обмен удерживаемыми лицами между республиками Донбасса и Киевом. Он прошел, как и договаривались стороны на последнем заседании Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, за несколько дней до Пасхи.

В результате домой смогли вернуться 34 человека. Киев передал 10 удерживаемых лиц Донецкой народной республике (ДНР) и четырех - Луганской народной республике (ЛНР). В свою очередь ДНР освободила девять человек и ЛНР - 11. Итоговое число освобожденных оказалось меньше запланированного. Четыре человека из тех, кого запрашивала ЛНР, отказались возвращаться в республику по семейным обстоятельствам.

Телефонный разговор состоялся по инициативе германской стороны.

Теги
Меркель, АнгелаПутин, Владимир ВладимировичУкраинаСирияГерманияРоссияЛивияПандемия коронавируса нового типа
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