Песков опроверг сообщение о разговоре Путина и саудовского кронпринца на повышенных тонах

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг публикацию в СМИ о том, что телефонный разговор главы российского государства Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, который состоялся в марте, прошел на повышенных тонах.

"Нет. Это неправда", - сказал ТАСС представитель Кремля.

Ранее издание Middle East Eye сообщило со ссылкой на свои источники, что Путин и саудовский наследный принц незадолго до встречи ОПЕК+ в начале марта провели телефонный разговор, во время которого саудовский кронпринц угрожал Путину развязать ценовую войну на мировом рынке нефти, если Россия не сократит нефтедобычу. По данным источников издания, "беседа была очень личной, они кричали друг на друга, Путин отказался от ультиматума, и разговор закончился плохо".

Речь идет о министерской встрече ОПЕК+ в начале марта, когда стороны не смогли договориться о пересмотре действовавшего на тот момент соглашения по ограничению добычи нефти. В результате с 1 апреля та сделка ОПЕК+ перестала действовать.