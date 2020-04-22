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Главы МИД России, Ирана и Турции подтвердили приверженность суверенитету Сирии

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Министры иностранных дел России, Ирана и Турции Сергей Лавров, Мохаммад Джавад Зариф и Мевлют Чавушоглу в ходе состоявшейся в среду телеконференции подтвердили безусловное уважение суверенитета и целостности Сирии. Об этом сообщили в МИД РФ.

"Министры подтвердили приверженность России, Ирана и Турции безусловному уважению суверенитета и целостности Сирийской Арабской Республики в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН", - информировали в дипведомстве.

Россия, Турция и Иран условились продолжать прилагать усилия по отмежеванию умеренной оппозиции от террористов на территории провинции Идлиб.

"При обсуждении ситуации в Идлибе было отмечено, что реализация российско-турецкого протокола от 5 марта позволила достичь важных результатов в деэскалации обстановки, хотя этому пытаются воспрепятствовать незаконные вооруженные формирования "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещенная в РФ организация - прим. ТАСС). Обозначена актуальность дальнейших усилий по отмежеванию умеренной оппозиции в идлибской зоне от террористов", - указали в МИД РФ.

Лавров, Зариф и Чавушоглу призвали активизировать деятельность международных организаций по оказанию гуманитарного содействия гражданскому населению Сирии в условиях пандемии коронавируса.

"Министры согласились с необходимостью активизировать деятельность международных организаций по оказанию гуманитарного содействия гражданскому населению Сирии, особенно в условиях распространения коронавирусной инфекции. В этой связи важное значение имеет призыв генсекретаря ООН Антониу Гутерриша к смягчению и приостановке санкций, которые подрывают способность Сирии бороться с эпидемией", - информировали в министерстве.

Конституционный комитет

Россия, Турция и Иран надеются на скорейшее проведение заседания редакционной комиссии Конституционного комитета Сирии, как только позволит эпидемическая обстановка. 

"Министры стран - гарантов астанинского формата рассчитывают, что это заседание состоится, как только позволит эпидемиологическая обстановка, при содействии спецпосланника генсекретаря ООН по Сирии Гейра Педерсена в соответствии с его мандатом", - отметили в МИД.

Стороны приветствовали достижение договоренности между правительством и оппозицией Сирии о повестке дня очередного заседания редакционной комиссии.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичИранТурцияРоссияЗариф, Мохаммад ДжавадЧавушоглу, Мевлют
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